Municípios do ABC são contra toque de recolher Representantes de sete municípios do Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo, se posicionaram contra a adoção do toque de recolher para proibir a permanência nas ruas de adolescentes desacompanhados dos pais entre a meia-noite e as 6 horas. A decisão foi tomada hoje, em reunião do grupo de trabalho Criança Prioridade 1 do Conselho Intermunicipal do Grande ABC que debateu o projeto do vereador Marcos Cortez (PSDB), de Santo André, que propõe o toque de recolher.