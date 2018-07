Municípios do RS estão em situação de emergência

A chuva do final de semana foi mal distribuída e, embora tenha dado um alento a 60% da lavoura de soja, foi insuficiente para eliminar o problema da estiagem. Em toda a metade sul e parte do noroeste do Estado o volume acumulado foi insignificante. Já no nordeste houve precipitações de mais de cem milímetros. Graças a isso, os municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Pareci Novo suspenderam o racionamento de água que vigorava desde dezembro.

Ao mesmo tempo, Bagé, na região sul, iniciou racionamento hoje. A cidade foi dividida em dois setores. Um deles recebe água das 3 horas às 15 horas e outro das 15 horas às 3 horas. O Departamento de Água e Esgoto (Daeb) observa que desde agosto de 2010 não há chuvas superiores às médias históricas na cidade. O déficit pluviométrico no período é de 1.244 milímetros. Durante o ano passado, o município ficou sete meses sob racionamento de água. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas nos próximos dias, mas apenas no norte e nordeste, regiões menos afetadas pela estiagem.