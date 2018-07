Municípios do RS lideram várias estatísticas Os municípios gaúchos lideram várias estatísticas do Censo. Arroio do Padre, no sul do Estado, com 2,7 mil habitantes, tem o maior índice do País de moradores evangélicos (85,8%) e o menor de católicos (7,8%). Dos dez municípios brasileiros com maior índice de católicos, nove estão no Estado. Dos dez que têm maiores porcentuais de evangélicos, sete são gaúchos. E não é só. Os dez municípios com maiores índices de seguidores de umbanda e candomblé estão no RS, Chuí é o líder entre os sem religião (54%). /ELDER OGLIARI