Municípios do RS recebem apoio de militares

Hoje, a Força Aérea Brasileira também realizou operações de busca de vítimas isoladas. Foi utilizado um helicóptero H-60 Blackhawk, que tem capacidade para duas toneladas de carga e pode realizar resgate por guincho.

Segundo o ministério da Defesa, amanhã as ministras da Pesca e Aquicultura, Ideli Salvatti, e da secretaria nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, deverão sobrevoar as áreas atingidas em um helicóptero da Marinha. Também amanhã a Marinha intensificará as ações em São Lourenço do Sul e Turuçu, a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. A decisão foi tomada porque os boletins meteorológicos preveem mais chuvas na região.

O ministério da Defesa também colocou o Exército de prontidão para iniciar, a qualquer momento, ações de apoio ao transporte de alimentos e de pessoas nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também afetados pelas chuvas.