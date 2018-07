Municípios pobres do Amazonas inovam e terceirizam gestão de Saúde

Essa deverá ser a primeira experiência de gestão global de orçamentos pelo modelo, pois hoje as entidades apenas gerenciam serviços de saúde - como ocorre em 62 serviços paulistas - ou grupos de unidades de saúde, como ocorre na cidade de São Paulo, onde pelo menos 5 milhões de pessoas já são atendidas pelo sistema. A proposta foi apresentada pelo Banco Mundial, que apoia o modelo no Brasil, em recente congresso do Conselho Nacional de Secretários de Administração, em Brasília. "A ideia é que a OSS receba e administre os recursos", afirma André Medici, economista do Banco Mundial que lidera o projeto.

O modelo de gestão por OSS permite que as contratações de funcionários não tenham de ocorrer via concurso público nem os salários ofertados tenham de seguir a legislação municipal. Além disso, as compras não necessitam de licitação. E todas as entidades trabalham com metas estabelecidas em contrato.

Segundo Laércio Cavalcanti, coordenador do Projeto de Desenvolvimento Regional do Amazonas para a Zona Franca Verde (Proderam), do governo do Amazonas, a OSS, que será escolhida via chamada pública em jornais de grande circulação, cuidará dos orçamentos dos municípios de Atalaia do Norte, Amaturá, Benjamim Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, além de recursos do Estado e do governo federal repassados, movimentando anualmente R$ 92,5 milhões. "A ideia é um trabalho de rede via OSS, que contratará profissionais para atuar em todos os municípios", afirmou. "Assim teremos condições de oferecer um atendimento adequado."

Estados e municípios são autônomos, mas a mudança não tem o apoio institucional do Ministério da Saúde. A pasta defende outro modelo, estatal, para garantir mais autonomia aos serviços de saúde, as fundações estatais, paralisado no Congresso e criticado por servidores públicos.

Reforma. A terceirização de serviços de saúde para as entidades privadas sem fins lucrativos qualificadas como OSS surgiu em São Paulo em 1998, importada da Espanha e no rastro da reforma da gestão pública de 1995, e contra o excesso de burocracia da administração direta de hospitais.

No ano passado, uma avaliação financiada pelo Banco Mundial, que utilizou dados do governo paulista, apontou que, apesar de os estudos utilizados serem baseados em amostras pequenas, "os resultados sugerem que as OSS são mais produtivas e eficientes". Alertou porém que as OSS ainda não tinham cumprido determinação para que tivessem conselhos com participação da sociedade civil.

Uma recente avaliação feita a pedido da Prefeitura de São Paulo apontou que os serviços públicos sob contrato das OSS têm índices de aprovação de 78% nas regiões dos contratos das OSS, com nota média de 8,9. O índice, no entanto, é semelhante ao registrado antes da implantação do modelo. "É preciso mais tempo para medir o impacto", afirma Olavo Costa, do Instituto Via Pública, que fez a pesquisa.

A organização dos serviços de saúde

Administração direta: o próprio governo administra o hospital, controla orçamentos e contratações, seguindo a legislação do setor público, que prevê concursos e licitações. Ainda é o predominante nas unidades de saúde da América Latina e do Brasil

Gestão autônoma: o hospital gere o orçamento recebido, faz compras e contratações pelas regras do setor público ou privado. No último caso, não há necessidade de licitações e concursos. Mas as unidades continuam realizando só o atendimento público