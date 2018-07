Murdoch mantém nome 'News Corp' para nova empresa de editoração

"Muitos de vocês sabem que uma crença no poder da palavra escrita esteve em meus ossos durante toda a minha vida", disse o presidente do Conselho de Administração da News Corp, Murdoch, em comunicado a seus funcionários obtido pela Reuters.

A News Corp anunciou detalhes da separação das duas companhias nesta segunda-feira, e confirmou que Robert Thomson será o presidente-executivo da nova companhia de editoração, efetiva em 1o de janeiro.

Thomson, amigo pessoal de Murdoch, é atualmente o editor de gestão do Wall Street Journal e editor-chefe de sua editora, a Dow Jones.

A companhia que vai englobar os ativos e entretenimento será chamada de Fox Group.

Os detalhes da proposta separação apontam para um grande corte de postos executivos --incluindo o chefe de seu braço de jornais britânicos-- e o fim do jornal exclusivamente digital da News Corp, o The Daily.

A publicação do aplicativo The Daily para o iPad, da Apple, terá fim em 15 de dezembro, mas a marca vai "viver em outros canais", disse a companhia em comunicado.

Jesse Angelo, editor fundador do The Daily, se tornará editor do New York Post, enquanto Greg Clayman, editor do The Daily, vai supervisionar a estratégia digital da companhia.

(Reportagem de Himank Sharma e Jennifer Saba)