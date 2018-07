Murer disputará cinco competições até Londres

Durante boa parte da preparação para Londres, Murer treinará sob as orientações de Petrov, considerado o principal treinador do mundo no salto com vara. Em Oeiros, serão 50 dias de treinos, até 20 de fevereiro. Depois, ela volta a encontrar o consultor da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) em março, para mais nove dias de trabalho, desta vez em São Paulo.

A primeira competição de Murer, que é treinada pelo marido Elson Miranda, será em maio, no Grand Prix do Rio. No mesmo mês ela disputará uma outra competição no Brasil, ainda não definida. Em seguida, partirá para os Estados Unidos, onde disputará duas etapas da Diamond League, em Eugene e Nova York. Seu último teste será em julho, na etapa de Mônaco da Diamond League.

"Teremos muito tempo para treinar antes das competições. O calendário foi feito em conjunto pelo Vitaly e o Elson. O Vitaly é experiente, sabe como programar a temporada, o que fazer, o que é bem importante na montagem dessa equação de períodos de treinamento e competitivo", observa Fabiana.

Os Jogos Olímpicos de Londres acontecerão entre os dias 27 de julho a 12 de agosto. Fabiana Murer vai saltar pela primeira vez no dia 4 de agosto, quando será disputada a fase de qualificação do salto com vara feminino. Se ficar entre as 12 melhores, disputará a final dois dias depois.