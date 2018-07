Mureta desaba e Ponte dos Remédios é bloqueada

Os dois sentidos da ponte estão interditados tanto para o tráfego como para pedestres e não há previsão de liberação segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Técnicos da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) estão no local para avaliar condições estruturais e decidir o quanto da ponte eventualmente pode ser liberado pelo menos para o tráfego de veículos. Os bombeiros foram acionados, a princípio, para averiguação de acidente em que um veículo teria caído no rio. Cinco equipes foram enviadas para o local, mas não houve veículos envolvidos nem vítimas.

A Ponte dos Remédios faz a ligação entre as ruas Silva Airosa e Major Paladino, no bairro da Vila Leopoldina, região da Ceagesp, com a Avenida dos Remédios, em Osasco, município vizinho. Os motoristas devem procurar pontes alternativas na região, como a Attílio Fontana. Uma alternativa para quem está na pista local sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê e quer chegar à cidade de Osasco é utilizar a Ponte do Jaguaré e o corredor das avenidas Jaguaré, Corifeu de Azevedo Marques e Autonomistas.

Quem está em Osasco e utiliza a Avenida dos Remédios para acessar a Ponte dos Remédios para chegar à pista local da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna terá que acessar a Avenida Presidente Kennedy (conhecida como "marginalzinha"), sair no final da Rodovia Castelo Branco e subir o pontilhão do Cebolão. Como não existe uma alça de acesso direta entre a pista local sentido Lapa da Marginal do Tietê e a Ponte dos Remédios, o motorista que tem como rumo a cidade de Osasco e está na pista local não enfrenta problemas, pois segue pela local da Marginal e sai na Avenida Presidente Kennedy.