Muricy, alívio ou álibi?

É difícil defender um técnico que em 34 partidas perdeu dez e empatou onze; pior ainda, que perdeu e empatou justamente aquelas que não podia perder ou empatar. A dez rodadas do fim do Brasileirão de 2009, o Palmeiras era líder e só tinha quatro derrotas. Apenas sofrendo outras quatro seria ultrapassado pelos concorrentes. Perdeu. Anteontem, pelo Paulistão, levou goleada do São Caetano em casa, com um jeito tão melancólico que parecia que o elenco estava desejando ver o técnico na berlinda.

Muricy, na verdade, jamais se encaixou na cultura do clube. O time passou a jogar de modo mais opaco. Conseguiu melhorar o sistema de marcação, mas teimou demais nas bolas cruzadas pelo alto. O esquema calcificado e a carência de reservas levaram ao "tilt" geral. Nova temporada se iniciou e os problemas continuaram. Com tal clima, a necessidade de reestruturar o clube passava obrigatoriamente pela demissão de Muricy.

Mas e os outros problemas? Uma diretoria que não se entende, ansiosa por vender os que despontam como Valdivia, Kleber e Keirrison; um dirigente que parecia modernizador, mas decepcionou pela agressividade verbal; uma torcida conhecida como turma do amendoim, por vaiar nos primeiros erros; um elenco irregular, sem grande nome. Se um técnico tricampeão nacional não funciona num clube, boa parte da culpa só pode ser do clube. Resta ver se Muricy vai ser novo álibi para antigos males.