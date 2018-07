Murilo Bomfim Renan Dissenha Fagundes QUITUTES Gabriel Perline TEATRO EM MINHA MODESTA OPINIÃO MÚSICA

R$ 4,90 e R$ 6,90. As versões doces (R$ 4,90), por R$ 3,50 adicionais, ganham uma bola de sorvete. A massa é sequinha e crocante, frita em óleo de canola importado do Canadá. R. Booker Pitman, 179, Chác. S. Antonio, 5182- 0133. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.).

+Para mim, peças bacanas são aquelas que me surpreendem de alguma maneira. Quando vi Cais ou Da Indiferença das Embarcações foi assim. O espetáculo é encenado em uma sala subterrânea do Instituto Capobianco, o que dá a impressão de se estar dentro da trama. O palco, que faz as vezes do cais, divide a plateia, que fica onde estaria o mar, enquanto

a peça narra a história de três gerações de uma mesma família, fora da ordem cronológica. Aproveite: é a última semana da peça em cartaz. Pág. 72

+Poucos subgêneros do rock têm bandas tão longevas quanto o psychobilly. Os criadores do ritmo - que mistura punk e rockabilly com filmes de terror B -, The Meteors, estão na ativa desde 1980. Já os alemães do Mad Sin, que tocam domingo (24) no Inferno, fazem turnê pelos 25 anos do grupo, completados no ano passado. É um dos shows ao vivo de psychobilly mais legais - vi em 2008 no Psycho Carnival, em Curitiba. Só não vai pegar bem agora toda a pirotecnia que eles costumavam fazer. Pág. 90