Murilo Ferreira vê relação construtiva entre Vale e governo

Em sua primeira entrevista no cargo, em substituição a Roger Agnelli, Ferreira afirmou ser positivo para a companhia a existência de um grande parque siderúrgico no Brasil e disse que o orçamento e os investimentos para 2011 estão mantidos, assim como a diretoria executiva, com exceção da área de Recursos Humanos, onde Vânia Somavilla assume no lugar de Carla Grasso.

Ferreira chega à Vale após um longo período de desgaste entre Agnelli e membros do governo federal, que possui grande participação na companhia, direta e indiretamente, por meio de fundos de pensão de estatais e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Há expectativa no mercado sobre possíveis mudanças significativas no rumo da mineradora em relação a projetos dentro e fora do país, já que um dos principais pontos de conflito entre a chefia anterior da Vale e Brasília foi que o governo considerou os investimentos insuficientes no Brasil.

"Estaremos nos aplicando para cumprir o orçamento como ele foi planejado. O dispêndio neste ano será exatamente aquele que foi aprovado", afirmou Ferreira.

A Vale possui um plano de gastos estimado em 24 bilhões de dólares para 2011, mas no início do mês a empresa havia informado que o investimento em 2011 ficaria mais próximo de 20 bilhões de dólares, por atrasos em licenciamentos ambientais, falta de equipamentos e mão de obra.

O novo presidente-executivo descartou grandes mudanças nas principais diretrizes e projetos para o próximo ano.

"A empresa não faz alteração significativa no seu planejamento estratégico de um ano para outro. Você vai fazendo refinamento do seu planejamento ano a ano", disse, acrescentando que dará continuidade aos planos para a siderurgia no Brasil.

DEMANDA SUSTENTADA

Ele não descartou, no entanto, novas aquisições e disse que os acionistas poderão ter boas notícias nos próximos anos.

Ferreira afirmou que trabalha com um cenário do mercado de minério de ferro forte nos próximos anos e disse compartilhar da avaliação de analistas que prevêem pressão sobre os preços até meados de 2015, pelo menos.

"O mercado chinês vai continuar um mercado forte, o Japão terá que fazer um esforço enorme e talvez não enxerguemos uma recuperação tão forte nos estados Unidos e Europa, mas o mercado vai continuar forte", declarou.

Já a abertura de capital da empresa de fertilizantes da Vale, anunciada pelo ex-presidente Agnelli para ocorrer este ano, está sendo avaliada, informou Ferreira.

"As equipes estão em processo de análise e no prazo de dois meses a diretoria-executiva decide se deverá ser feito ou não", informou.

Segundo ele, o projeto para a siderúrgica no Pará, a Alpa (Aços Laminados do Pará), será encaminhado ainda este ano para aprovação pelo conselho de administração.

Ele defendeu os projetos siderúrgicos da Vale como forma de agregar valor ao minério de ferro da companhia e disse que mesmo sendo majoritária em alguns projetos a tendência continua sendo de participações menores no longo prazo.

"Essa posição majoritária depois você caminha para uma posição minoritária", explicou.

Ele também disse apoiar a entrada da Vale no projeto hidrelétrico de Belo Monte, no rio Xingu, lembrando que a empresa participou do leilão porque precisa de energia para os seus projetos.

"A Vale perdeu no certame inicial e teve oportunidade de entrar como autoprodutor depois de posicionamento técnico do nosso departamento de energia...o pior cenário para a Vale é não ter energia", afirmou.

O presidente do conselho, Ricardo Flores, que participou da coletiva após a transmissão de cargo de Agnelli para Ferreira em uma cerimônia fechada, também salientou a questão de que a empresa pode tocar projetos de maior interesse do governo, no sentido de permitir crescimento industrial no país, sem afetar seu sucesso operacional.

"Queremos passar que não enxergamos essas coisas como excludentes... É possível sim a Vale continuar a trajetória de sucesso, com agregação de valor", disse.

Por volta das 16h (horário de Brasília), as ações da Vale subiam 0,4 por cento, enquanto o Ibovespa tinha alta de 0,6 por cento.