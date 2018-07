Muro da CPTM desaba e interdita barracos em SP A Defesa Civil interditou cerca de 29 barracos após um muro da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) desabar na manhã de hoje em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Não houve feridos. As casas foram construídas em uma área irregular na Rua Pedro Jabur, entre as estações Pirituba e Piqueri da CPTM. A companhia disse que acionou a subprefeitura responsável pela área. As famílias foram removidas do local.