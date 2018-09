Muro de escola desaba e mata adolescente no interior da BA

Um adolescente morreu e outras duas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 6, em Jequié (BA), 369 quilômetros a sudoeste de Salvador, depois que parte do muro que cerca o Colégio Estadual Duque de Caxias ruiu e caiu sobre eles. Ainda não se sabe as causas do desabamento e a Secretaria da Educação informa que vai instaurar sindicância para investigar o caso. Rafael Oliveira Costa, de 15 anos, aluno do 6º ano do Ensino Fundamental, foi atingido na cabeça pelos escombros e não resistiu. As duas feridas, de 14 e 16 anos, também alunas do colégio, sofreram ferimentos leves, foram medicadas no Hospital Geral Pedro Valadares e liberadas em seguida.