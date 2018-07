Muro desaba e mata mulher em Belo Horizonte Uma mulher morreu nesta sexta-feira ao ser atingida por parte de um muro que desabou em uma obra de demolição no bairro Santo Antônio, área nobre da região centro-sul de Belo Horizonte. É o segundo acidente do tipo na capital mineira em pouco mais de 24 horas. Na quinta-feira outra mulher morreu vítima de destroços de uma marquise que ruiu no bairro União, na região nordeste da cidade.