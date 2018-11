Muro desaba e racha prédios vizinhos em Belo Horizonte

Quatro prédios foram interditados e 37 famílias tiveram que deixar seus apartamentos na manhã desta sexta-feira, em Belo Horizonte (MG), após a queda de um muro em um prédio vizinho. De acordo com a Defesa Civil do município, a queda do muro ocorreu de madrugada em um imóvel que já estava interditado e vazio há um ano. Não houve feridos, mas o incidente provocou rachaduras nos apartamentos de quatro prédios que foram interditados.

Os quatro imóveis localizam-se na Avenida Francisco Deslandes, no Bairro Anchieta, e são também vizinhos de um shopping que está em construção. Segundo a Defesa Civil, os engenheiros avaliam os estragos e ainda não há previsão para o retorno das 37 famílias que deixaram seus apartamentos e estão em casas de amigos e parentes.