Muro em obras cai sobre casas e mata mãe e filho em SP

A obra para reforço da estrutura do muro, iniciada na sexta-feira, era irregular. A construção foi embargada e o proprietário do lote, multado em R$ 923,50. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) foi ontem até o local do desabamento e acabou vaiado por moradores da comunidade, onde vivem 12 mil pessoas. ?Nessa residência foi feita uma instalação irregular (obra no muro) e essa escavação gerou o escorregamento da terra que atingiu a família.? Kassab afirmou, no entanto, que a Prefeitura tomará as medidas necessárias para dar apoio à família.

O prefeito permaneceu 15 minutos no local. Ele estava acompanhado do subprefeito de Cidade Ademar, Beto Mendes. ?A subprefeitura não foi comunicada. Não tínhamos denúncia sobre a obra?, afirmou o subprefeito. Mendes disse que, além do embargo e da multa, será feito um laudo sobre o acidente. Duas casas vizinhas ao local do deslizamento foram interditadas, uma delas parcialmente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.