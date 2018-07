Murray planeja encerrar seu melhor ano em alta nas quadras de tênis

O tenista de 25 anos começa a defender seu título no Aberto do Japão nesta semana em Tóquio, onde enfrenta o francês Gaël Monfils em sua primeira partida desde o triunfo em Nova York no início deste mês.

"Será uma primeira partida difícil contra Monfils", disse Murray aos repórteres. "Joguei com ele cinco vezes, acho, e perdi uma duas. Ele é um grande atleta".

O escocês, que também chegou à sua primeira final em Wimbledon este ano, disse estar faminto por novos êxitos antes de recordar o trabalho bem feito em 2012.

Murray, cuja decisão de contratar o ex-número um do mundo Ivan Lendl como técnico este ano pareceu um gesto inspirado, disse se sentir física, mental e tecnicamente mais forte do que nunca.

"Provavelmente melhorei um pouco mentalmente", declarou com alguma modéstia depois de finalmente quebrar o tabu da conquista de um Grand Slam.

"Na minha idade, é muito importante continuar tentando aprender e evoluir", acrescentou Murray, acusado de ‘amarelar' por ter perdido suas quatro primeiras finais de Grand Slam.

"A elite do tênis é muito, muito forte, por isso, se você quer subir no ranking e vencer mais torneios, precisa sempre encontrar coisas que melhorem seu jogo".