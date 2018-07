Musa da Gaviões da Fiel diz que desfilará 'mais coberta' A musa da Gaviões da Fiel, Ana Paula Minerato, disse que neste ano vai desfilar "muito coberta". De acordo com ela, a fantasia que usará para o desfile de 2013 deixará menos partes do seu corpo à mostra do que o usual. A escola, que representa uma das torcidas do Corinthians, vai desfilar na segunda noite do Grupo Especial do carnaval de São Paulo.