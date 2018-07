Musa da Gaviões reclama de fantasia incompleta

Ana Paula sairá à frente do segundo carro da escola, representando uma borboleta. Referindo-se à fantasia, explicou: "É um casaco que vai por cima do biquíni, a pessoa que estava terminando iria trazer aqui, mas ainda não chegou", disse a modelo de 22 anos. "Estou nervosa. Não sei o que vai acontecer porque a fantasia já era pequena, então (o casaco) faz falta sim", completou.

A jovem desfila pela Gaviões pelo 13º ano. Apesar de ter uma longa história com a agremiação, Ana Paula diz que o nervosismo não diminui com o tempo. "Parece que é sempre a primeira vez." Com peso em torno de 20 kg, a fantasia de Ana Paula custou aproximadamente R$ 10 mil.