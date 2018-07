'Musa do carnaval' é destaque da Tucuruvi Se o desfile da Acadêmicos do Tucuruvi, quarta escola a entrar no sambódromo no segundo dia de disputa do carnaval paulistano, que levou à avenida um samba-enredo sobre a cidade mineira de Ouro Preto, foi suficiente para conquistar o título ainda não é possível saber. Contudo, a escola obteve uma conquista neste sábado. Sua integrante Gabriela Viana, destaque de chão do quarto carro, foi eleita no programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, como a musa do carnaval 2009 de São Paulo. O prêmio não é oficial, mas isso, para ela, não importa. "Fiquei muito feliz", conta. Gabriela, que desfila desde 2001 pela escola e que começou a participar do carnaval da agremiação porque sua família pertence à comunidade do Tucuruvi, espera que a sorte que teve na conquista na TV possa se refletir também na escola. "Quero ser pé-quente para a escola. A comunidade trabalhou bastante e merece esse prêmio", afirma.