Museu critica tropas por danos a ruínas da Babilônia

Na estréia de uma exposição sobre a Babilônia, o Museu Britânico, em Londres, criticou o Exército americano por ter danificado as ruínas da legendária cidade, no Iraque, depois de ter usado o local como base militar. Mas Saddam Hussein também foi responsável por transformar o lugar histórico, durante seu governo. Saddam construiu a sua própria versão da Babilônia em cima das ruínas originais, além de um palácio que ocupa boa parte do local. Muito antes das primeiras cidades do ocidente, Babilônia foi um dia a cidade mais importante do mundo, e o lugar onde surgiram a astrologia e as primeiras leis. Hoje, o local fica em uma das áreas mais perigosas do Iraque, o chamado "triângulo da morte", praticamente isolado do resto mundo.