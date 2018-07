Museu da Língua Portuguesa estende horário às terças

A expansão do horário tem o objetivo de atrair turistas ao local e faz parte de uma política de acessibilidade, segundo a Secretaria de Estado da Cultura. Desde 2007, o horário de visitação era expandido toda última terça-feira de cada mês. Desde o dia 8, porém, o equipamento cultural passou a fechar às 22h toda terça-feira.

Inaugurado em 20 de março de 2006 e aberto à visitação no dia seguinte, o Museu da Língua Portuguesa recebeu a visita de 2.927.131 pessoas até dia 28 de dezembro, de acordo com a Secretaria de Cultura. A maior parte dos visitantes - cerca de 52% - é formada por estudantes, principalmente da rede pública.

Além das exposições permanentes, quem for ao Museu da Língua até 24 de fevereiro encontrará a mostra Esta Sala é Uma Piada, que reúne obras do Salão Internacional de Humor de Piracicaba expostas na edição de 2012.

A exposição apresenta ao público charges, cartuns, tiras e caricaturas, além dos microcontos de humor. Com o tema "Intolerância", a exposição "celebra a diversidade de nossa população, tendo como ponto de partida a cidade de São Paulo, que agrega uma rica diversidade de povos e culturas e, com isso, maneiras diferentes de pensar, encarar o mundo e se portar diante das diferenças". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo