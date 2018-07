Museu de 11 de setembro é autorizado a exibir viga do WTC em forma de cruz Uma viga de aço em forma de cruz retirada dos destroços do World Trade Center, em Nova York, dias depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, poderá ser exposta no Museu Nacional e Memorial, dedicado à ocasião, determinou uma corte de apelação dos Estados Unidos nesta segunda-feira.