Museu do 11/9 em Nova York retira item polêmico da loja de presentes A loja de presentes do Museu e Memorial Nacional do 11 de Setembro, em Nova York, retirou um item à venda que provocou indignação pela sua falta de sensibilidade: uma travessa de queijos de cerâmica no formato dos Estados Unidos onde estão marcados os três locais onde os aviões sequestrados caíram, informou o museu nesta quinta-feira.