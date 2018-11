Museu do Meio Ambiente será inaugurado no Rio O Rio de Janeiro ganha hoje o Museu do Meio Ambiente, que será inaugurado pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e funcionará no antigo prédio do Jardim Botânico, recém-restaurado. O museu terá exposição permanente sobre a questão ambiental no Brasil e no mundo, acervo de fotos, documentos, maquetes e mapas com a representação dos biomas brasileiros, entre outros materiais. O local será usado também para instalação de jogos interativos, cursos e palestras, segundo informações da Agência Brasil.O projeto de restauração do museu contou com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que forneceu R$ 1,8 milhão para a reforma. A Petrobras também participou do projeto, injetando recursos da ordem de R$ 2,5 milhões. Segundo a Agência Brasil, o público estimado para o museu é de 600 mil pessoas por ano.