Museu em NY cria quarto de hóspedes para visitante

O famoso Museu Guggenheim, em Nova York, criou mais uma novidade para os visitantes. Famoso por sua arrojada arquitetura, o museu criou um quarto para os interessados em passar uma noite no local, como parte das instalações de arte. Cada hóspede poderá passar apenas uma noite no museu, e o quarto acomoda no máximo duas pessoas por vez. O Museu Solomon Guggenheim abriga uma vasta coleção de arte contemporânea. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.