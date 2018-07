Museu Goeldi evitou tragédia semelhante há 2 meses em Belém

ESPECIAL PARA O ESTADO / BELÉM

Um curto-circuito, felizmente combatido de imediato, quase destruiu os acervos do Museu Emílio Goeldi, em Belém. Isso aconteceu em março, no setor de entomologia, mas só agora foi revelado pelo diretor do órgão, Nilson Gabas Junior. A precária instalação elétrica de uma parede entrou em curto, mas o fogo foi apagado com extintores pelos funcionários.

"Não podemos permitir que isso volte a ocorrer. Queremos segurança completa, com padrões de alta qualidade, mas precisamos imediatamente de recursos federais", alerta Gabas Junior.

Para que os acervos ? que englobam herbário, coleção etnográfica e antropológica, mais de 2 milhões de espécies de insetos, 80 mil cobras e lagartos e 30 mil aranhas ? fiquem seguros, é necessário construir um sistema automático de contenção de incêndios. As salas também precisam de detectores de fumaça e de mais hidrantes.

Um projeto foi apresentado pelo Goeldi para obtenção de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O objetivo é investir na segurança de todos os acervos da instituição. Na ordem de R$ 1,6 milhão, o projeto já encaminhado aguarda liberação dos recursos para que as obras sejam licitadas e iniciadas.

Nos próximos dias, Gabas Junior terá reunião com curadores do museu para definir outras demandas. A mais urgente é a aquisição de armários de aço para guardar inúmeras coleções, que estão em estruturas de madeira. "Imagine o perigo que um curto-circuito representa para essas coleções raras."

O diretor pede ajuda, mas também oferece a colaboração do Goeldi para que o Instituto Butantan recomece seu trabalho, perdido no incêndio. "O que eles precisarem da nossa coleção digitalizada de informações, nós estamos dispostos a doar." Gabas Junior já recebeu telefonemas de diretores do Butantan em busca de dados sobre o que pode ser doado.