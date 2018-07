Museu Monteiro Lobato pede municipalização

NO SÍTIO - Museu em Taubaté tem apresentações teatrais

Há cerca de um ano e meio, o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato, localizado no Sítio do Picapau Amarelo, em Taubaté, interior paulista, espera para consertar o telhado do casarão onde o escritor morou. A burocracia dos órgãos oficiais impede a recuperação da construção, que está malconservada.

O problema atinge as salas nas quais eram realizadas atividades para crianças e funcionavam como um pequeno teatro para apresentações sobre a obra de Lobato. O local teve de ser interditado pela coordenação do museu.

No início deste ano, o processo das obras foi posto em pregão eletrônico. Ainda neste semestre as intervenções devem ser iniciadas e concluídas. Todo o telhado será reformado, assim como as redes elétrica e telefônica. O valor da reforma é de R$ 154 mil. "São situações como essas que esperamos que sejam evitadas com a municipalização", afirma a coordenadora do museu, Maria Cristina Lopes. O local pertence ao Estado e é tombado como patrimônio histórico estadual e nacional.

Com a municipalização do Sítio do Picapau Amarelo, a prefeitura espera diminuir a burocracia sem fugir das regras do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado (Condephaat) e do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional em São Paulo (Iphan). Além disso, prevê melhorar a infraestrutura de recepção dos visitantes e reforçar o acervo.

Na prática, a prefeitura cuida do local há cerca de 20 anos e paga as despesas de pessoal e manutenção. Desde 2008 um convênio entre a Associação de Amigos do Museu Cândido Portinari (Acam Portinari), a Secretaria de Estado da Cultura e a prefeitura garante a realização de cursos de qualificação dos funcionários e serviços de segurança e limpeza.

Amanhã, a Câmara Municipal recebe audiência pública sobre a municipalização, com a presença de representantes dos órgãos de proteção ao patrimônio, da prefeitura e da sociedade.

A audiência será presidida pela diretora do Grupo Técnico do Sistema Estadual de Museus, Cecília Machado, com a presença da coordenadora da Unidade de Museus da Secretaria da Cultura, Claudineli Moreira Ramos e do prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto (PMDB).

Segundo Claudineli, a reunião é uma forma de legitimar o processo. "Sendo aprovado na audiência, o museu passa a ser municipal, mas ele deve ser criado por lei e ter dotação orçamentária e quadro de pessoal." O local também fará parte do Sistema Estadual de Museus (Sisem), o que "viabiliza ações de capacitação e intercâmbio e uma programação cultural integrada".

Claudineli garante que a municipalização não interromperá quaisquer ações conjuntas entre prefeitura e Secretaria de Cultura e alfineta o Iphan, ao enfatizar que vai precisar "muito" do apoio do órgão. "Antes não vínhamos avançando no processo com eles, porque havia interesse deles em direcionar as ações." Procurada pela reportagem, a superintendente do Iphan, Ana Beatriz Galvão, disse que desconhece esses fatos. "Estamos sempre abertos para qualquer tipo de parceria ou negociação e aguardamos contatos", afirmou.

APOIO

A proposta de municipalizar o Sítio tem o apoio do conselheiro da Associação Cultural e Educacional dos Amigos e Moradores do Sítio do Picapau Amarelo, Mauro Martins. "Vai facilitar a ação da prefeitura, mas será preciso facilitar a participação da comunidade."

Martins, que também é integrante do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), defende também a ocupação do prédio do governo estadual que é sede do Núcleo de Sementes de Taubaté. Para ele, o edifício, próximo ao Sítio, pode abrigar a infraestrutura de apoio ao turista, sem descaracterizar o patrimônio.

Serviço: Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. Avenida Monteiro Lobato, s/nº, Chácara do Visconde, Taubaté (12) 3625-5062. De terça a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita.