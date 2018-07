Museu Nacional reabre na quarta-feira depois de três anos

Depois de fechadas por mais de três anos para reforma, o Museu Nacional reabre na quarta-feira, 15, cinco salas, onde são exibidas peças tradicionais do acervo da instituição e queridas do público - o esqueleto da baleia jubarte, de 16 metros de comprimento, e os bichos empalhados (ou taxidermizados, no jargão técnico). E essas peças vão compor a exposição Gabinete Transnatural de Domingos Vandelli, naturalista italiano do século XVIII. Os organizadores prometem levar um camelo para a porta do Palácio no dia da abertura da mostra, que terá também passeios de balão por sobre a Quinta da Boa Vista. Foto: Fabio Motta/AE Domenico Vandelli (a mostra adota o nome na forma portuguesa) foi importante médico e naturalista, que trocou a Itália por Portugal a convite do Marquês de Pombal. Teve influência sobre d. João VI (o Jardim Botânico foi criado a partir de suas orientações), d. Pedro I e José Bonifácio de Andrada e Silva, o patrono da Independência. Descrito como um visionário, idealizou as viagens filosóficas, na verdade, verdadeiras expedições para coleta de espécies de animais e plantas, mudando os rumos dos estudos de história natural. Essas viagens foram feitas para o Brasil, Moçambique, Angola. Parte das peças expostas no Gabinete Transnatural vem dessas expedições. Uma das viagens, a de Alexandre Rodrigues Ferreira, teve início em 1780, no Brasil,e durou nove anos. Foto: Fabio Motta/AE A exposição começa com uma carta de boas-vindas escrita por Vandelli. A primeira sala tem a Angola como tema. Haverá um grande elefante taxidermizado e uma escultura de madeira, feita pelos africanos, representando o homem branco. Os primeiros registros fotográficos de Angola, feitas por Cunha Moraes em 1877, também serão exibidos. A Sala da Baleia retrata o imaginário das viagens do naturalista. Sob o esqueleto da jubarte, estarão esculturas de caravelas feitas pelo artista plástico Nelson Leirner. Em seguida, a mostra fala da representação da botânica, e, por fim, o início da museologia. O curador da mostra Gabinete Transnatural, o português Paulo Bernaschina, lembra que Vandelli é de um período pré-sistema de classificação das espécies, quando os objetos ficavam agrupados de forma aleatória. E foi esse clima de "gabinete de curiosidades" que ele quis dar à exposição. Obras de arte contemporâneas - esculturas, pinturas, fotografias - dividem espaço com os animais taxidermizados (como as galinhas de Pádua, terra natal de Vandelli) e o herbário da expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira. Foto: Fabio Motta/AE "Vandelli é o ponto de partida para contar algo mais amplo que é a relação histórica entre Portugal, Angola e Brasil", diz Bernaschina. Para ele, houve uma ação deliberada para apagar Vandelli dos registros históricos, apesar de sua importância: participou da criação da Academia Real de Ciência de Lisboa e do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, fundou o Laboratório Químico e Gabinete de História Natural. "Não é esquecimento, porque no esquecimento não há dolo. Talvez tenha a ver com o fato de ele ter formado a elite brasileira que viria posteriormente a declarar a independência do Brasil". O Gabinete Transnatural de Domingos Vandelli, que completa o projeto itinerante Transnatural, que iniciou em Portugal em 2006 e ano que vem chega a Angola, é um passo importante para resgatar a memória do naturalista.