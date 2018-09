Museu Paulista, em SP, fará restauro ao vivo de obra

A pintura, concluída em 1889, foi levada para o museu em 1912, quando a igreja e algumas construções do entorno foram demolidas para dar lugar à atual Praça da Sé. A obra chegou a ser exposta, mas já estava guardada havia 15 anos. Por uma porta de vidro, os visitantes vão poder ver o trabalho da equipe de restauradores, que deve durar 11 meses e só aguarda agora aprovação da Universidade de São Paulo (USP).

Do lado de fora, na antessala, um painel será atualizado com fotos e explicações de cada fase de restauração. Nesse espaço, a partir do dia 16 do próximo mês, haverá também uma exposição sobre a pintura, a igreja que a abrigava e o processo de demolição. "Será uma exposição que informa e contextualiza", diz a curadora, Heloisa Barbuy. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.