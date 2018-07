Museu Pelé em Santos deve ser entregue neste domingo

O imóvel contará com uma área interativa multimídia para exposições e já estará disponível para visitação a partir desta segunda-feira, 16, com ingressos de R$ 9,00 a R$ 18,00.

A presidente Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin, além do homenageado, já confirmaram presença na inauguração.

O acervo é composto por 2.545 peças. Além de uma réplica da taça Jules Rimet, o museu conta com preciosidades como a caixa de engraxate que Edson Arantes do Nascimento ganhou do pai, Seo Dondinho, quando criança e morava em Bauru (SP). A bola de meia, com a qual deu seus primeiros passos no futebol, também estará exposta.

Na última sexta-feira, 13, o próprio Pelé fez questão de acompanhar o caminhão baú, que trouxe peças de sua casa, em Guarujá. Um esquema policial foi requisitado para acompanhar o transporte até o bairro do Valongo. O Atleta do Século, que esteve presente no trabalho de arrumação do acervo, revelou que recebeu muitos convites para instalar um museu semelhante em diversos locais pelo mundo. "Mas não aceitei: teria de ser aqui em Santos, onde comecei a jogar e bem pertinho do clube do meu coração, que abriu as portas para que eu pudesse mostrar o meu futebol".