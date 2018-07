Museu recebe 200 documentos da Inconfidência Mineira

Entre os documentos dos séculos 18 e 19 há também procurações, cartas, relatórios, recibos, recados com assinaturas dos inconfidentes mineiros, entre eles Tiradentes. O material esclarece ainda detalhes da viagem de Augusto de Lima Júnior à África e sua real participação no processo de investigação e exumação das ossadas, que é contestada por alguns historiadores.

Para o diretor do Museu da Inconfidência, Rui Mourão, a doação torna possível a complementação dos arquivos sobre a Inconfidência e servirá como base para novos estudos. No museu de Ouro Preto, a menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte, estão todos os processos jurídicos do período colonial, além dos túmulos de muitos dos inconfidentes.

A doação dos documentos ocorre no ano do bicentenário de morte de Tomás Antônio Gonzaga, um dos mais ilustres participantes da Inconfidência Mineira.