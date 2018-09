Museu veste múmias após protestos de visitantes

O museu da cidade de Manchester, noroeste da Inglaterra, teve de cobrir duas múmias egípcias expostas no local após o protesto de alguns visitantes ofendidos com sua nudez, informou na quarta-feira, 21, a direção do Manchester Museum. As múmias em questão - duas das 11 expostas - foram cobertas com um pano após algumas pessoas terem pedido que elas fossem expostas "com dignidade". O museu disse que os panos irão permanecer até ser concluída uma consulta pública sobre "como mostrar os restos humanos." O presidente da Sociedade para o Antigo Egito de Manchester, Bob Partridge, definiu a decisão do Manchester Museum "ridícula" e disse estar "sem palavras". A coleção do museu está entre as três maiores de antiguidade egípcia do país, com cerca de 20 mil objetos.