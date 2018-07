Museus do Estado de SP têm entrada gratuita hoje

A ideia, segundo a coordenadora de museus da Secretaria de Estado da Cultura, Claudinéli Ramos, é fazer uma reflexão sobre o quanto São Paulo foi construída por esse conjunto de culturas e, ao mesmo tempo, o quanto essa diversidade cultural se reelabora para formar uma tradição tipicamente paulistana.

Na Casa Guilherme de Almeida, museu na residência do escritor que foi um dos mentores do movimento modernista, será aberta às 16 horas de amanhã a exposição "Cosmópolis". Dez painéis mostrarão textos de Almeida com fotos ou ilustrações dos anos 1920, além de imagens atuais. "Procuramos fazer uma ligação do passado e presente de São Paulo por meio dos textos", diz o diretor do museu, Marcelo Tápia.

A crítica que Almeida escreveu à época sobre o documentário "São Paulo - A Symphonia da Metrópole", dos húngaros Adalberto Kemeny e Rudolph Lustig, será discutida após exibição do filme, amanhã, às 17 horas. A trilha sonora será executada ao vivo por Antônio Panda Gianfratti. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.