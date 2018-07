Museus inauguram estátuas de cera de Obama

Poucos dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, três estátuas de cera suas foram inauguradas em Londres, Berlim e Nova York. Em Londres, Obama aparece em uma pose descontraída no salão Oval, e os visitantes podem sentar na mesa de um dos maiores líderes do mundo. No dia da posse do novo presidente, o museu Madame Tussauds da capital britânica vai oferecer entrada gratuita para cidadãos americanos visitarem a estátua. Por causa da rotina agitada durante a campanha e a agenda pós-eleitoral lotada, Obama não teve tempo para se encontrar com os escultores do museu para uma medição - portanto, eles tiveram de se basear em fotos e outras fontes para esculpir as estátuas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.