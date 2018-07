Musharraf rejeita investigação da ONU para Bhutto

O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, descartou uma investigação das Nações Unidas (ONU) sobre o assassinato da líder de oposição, Benazir Bhutto, em entrevista ao jornal francês Le Figaro. O Paquistão tem suas próprias instituições para investigar casos de assassinato e está sendo auxiliado pelo polícia britânica na apuração da morte de Bhutto, afirmou o chefe de Estado paquistanês, segundo o Figaro. Para Musharraf, Paquistão não deveria ser comparado ao Líbano, onde a ONU investigou o assassinato do ex-primeiro-ministro, Rafiq Hariri, ocorrido em 2005. Ele disse esperar que os resultados da investigação sejam divulgados antes das eleições gerais no país, marcadas para 18 de fevereiro. O filho de Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto Zardari, pediu repetidamente uma investigação da ONU, alegando que sua família e o Partido do Povo Paquistanês não acreditam que um inquérito do governo sobre a morte de sua mãe tem a transparência necessária. Benazir Bhutto estava fazendo campanha para as eleições parlamentares paquistanesas no dia 27 de dezembro, quando foi alvo de um atentado suicida na cidade de Rawalpindi, perto da capital paquistanesa, Islamabad. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.