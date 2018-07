Música clássica

O maestro alemão Christoph Eschenbach é uma daquelas figuras que parecem emanar música por cada poro do corpo. Vê-lo no pódio no comando da orquestra é uma experiência: os sons dos instrumentos parecem uma extensão natural de seu corpo. Maestro e músicos, gesto e som aqui são um só.

Nascido em Breslau (hoje Wroclaw, na Polônia) em 1940, Eschenbach teve como mestres dois lendários maestros, pilares fundamentais da arte da regência no século 20: Georg Szell e Herbert von Karajan. O começo da sua carreira, no entanto, foi como pianista - atividade a que se dedica até hoje, com mais de 80 gravações e turnês pelo mundo.

Nos concertos de segunda (25) e terça-feira (26), dentro da temporada 2012 do Mozarteum Brasileiro, no Teatro Municipal, Eschenbach vem à frente da Orquestra Sinfônica Nacional, de Washington, D.C., da qual é diretor artístico desde 2010.

O grupo se apresentou no país pela última vez há 28 anos e essa é a primeira turnê de Eschenbach com a orquestra. O maestro já esteve por aqui outras vezes, a última em 2007.

A única peça que se repete nas duas noites é o 'Cellokonzert', de Édouard Lalo. Os solos ficam a cargo do violoncelista Claudio Bohórquez. Na 2ª (25), o concerto abre com a 'Abertura Carnaval Romano', de Hector Berlioz, e fecha com a 'Sinfonia nº 5', de Piotr Ilitch Tchaikovsky. Já na 3ª (26), o grupo executa 'Blue Blazes', peça encomendada pela orquestra ao norte-americano Sean Shepherd, e fecha a noite com chave de ouro: a lírica e poderosa 'Sinfonia nº 7', de Ludwig van Beethoven.

O trabalho de Eschenbach na Sinfônica de Washington vem sendo festejado desde a primeira temporada. Mas valeria só pela oportunidade de vê-lo em ação. Dê uma espiada no site www.christoph-eschenbach.com e assista, por exemplo, à integral das sinfonias de Gustav Mahler. Um grande artista, em fase iluminada. Guilherme Conte