Música clássica

da música de hoje

A história das vanguardas é marcada pelo choque. Quando o verdadeiramente novo se anuncia, o peso da tradição se configura em resistência. Durante o século 20, a música foi um terreno de grandes experimentações - o livro 'O Resto é Ruído', de Alex Ross (Cia. das Letras, 2009), é um brilhante estudo de como essas batalhas foram travadas ao longo das últimas décadas. Esse é um bom começo para começar a entender a importância do conjunto de câmara Ensemble InterContemporain, que se apresenta 2ª (2) e 3ª (3) na Sala São Paulo, como parte da temporada 2012 da Sociedade de Cultura Artística.

Fundado em Paris, em 1976, por Pierre Boulez, um dos músicos mais brilhantes e comprometidos com as possibilidades de investigação estética e sonora dos últimos tempos, o EIC vem desempenhando desde seu nascimento um papel absolutamente fundamental no universo da música erudita contemporânea. Seja pelas encomendas a novos compositores, seja na estreia das obras em concertos, seja nas gravações ou em seus programas educativos e de divulgação.

O grupo se apresenta sob a regência do francês Jean Deroyer. No programa, duas obras: 'La Barque Mystique', de Tristan Murail, criação instrumental que evoca as telas do pintor Odilon Redon. Mas o carro-chefe do concerto é 'Cassandre', de Michael Jarrell, um monodrama para 18 instrumentistas e um narrador - no caso, a atriz Marthe Keller, para quem a obra foi composta (Keller e o EIC foram os responsáveis pela estreia, em 1994).

Há 16 anos o InterContemporain

não se apresenta no Brasil - o próprio Boulez veio à frente do conjunto. Portanto, não perca esssa chance, mesmo que a música contemporânea, não seja exatamente 'a sua praia'. É imprescindível que conheçamos a música do nosso tempo. Quando nos despimos de preconceitos, ou mesmo de conceitos,

é que abrimos espaço para o novo.

Guilherme Conte