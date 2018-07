Música é atração no feriado em Campos do Jordão-SP

O Festival Trompete na Montanha recebe como convidado especial o trompetista Bruno Soares, na sexta-feira (7), a partir das 17 horas, na AMECampos. Depois, às 19 horas, o trompetista se apresenta ao lado do pianista Antonio Luiz Barke. A entrada é franca. A AMECampos fica na Rua Doutor Reid, 68, na Vila Abernéssia.

No sábado (8), a apresentação do trompetista é acompanhada da Orquestra Campos Filarmônica, no Espaço Cultural Dr. Além (Av. Dr. Januário Miráglia, 1582, na Vila Abernéssia), a partir das 20 horas. Ingressos a R$ 10.

No Teatro do Grande Hotel a atração fica por conta da Cia Filarmônica, que na sexta-feira, a partir das 21 horas, apresenta ao público sucessos dos Beatles. A participação especial da dupla Jica Y Turcão promete animar o público com interferências como músicos e atores no espetáculo.

Sábado o público pode relembrar também grandes sucessos do cinema. Filmes como A Ponte do Rio Kwai, Cantando na Chuva, Casablanca e Rocky o Lutador estão na programação do espetáculo Cinema Segundo a Cia Filarmônica, a partir das 20 horas, também no Grande Hotel. Os espetáculos no Teatro do Grande Hotel, que fica na Avenida Frei Orestes Girardi, 3549, no Capivari, custam entre R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira).

Campos do Jordão recebeu nesta temporada 1,2 milhões de pessoas, um público 10% superior ao ano passado. Para este feriadão a expectativa dos hotéis é de que a lotação atinja 80% da capacidade. A cidade já está toda florida e mantém o friozinho do inverno, com previsão de temperaturas entre 10 e 21 graus neste fim de semana.

Quem pretende viajar para a Serra da Mantiqueira deve ficar atento às placas de sinalização na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), do posto policial (km 26) até a chegada a Campos do Jordão. A pista está com obras de recapeamento e há trechos sem sinalização de chão. Policiais rodoviários fazem o monitoramento ao longo de toda a rodovia, que conta com radares fixos e móveis.