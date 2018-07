Música e castelo inflável marcam estreia do Festival de Londres O Festival de Londres 2012, uma celebração cultural em toda a Grã-Bretanha para coincidir com os Jogos Olímpicos, começa na quinta-feira com um espetacular estouro de fogos de artifício às margens do Lago Windermere e com uma réplica inflável em tamanho real de Stonehenge.