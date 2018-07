Música e comida para festejar São Paulo

A partir das 9 horas, haverá passeios por pontos históricos de trólebus e metrô, além da ciclofaixa que vai funcionar das 7 às 16 horas. Na hora do almoço, feira gastronômica reunirá 16 chefs estrelados no Viaduto do Chá, com pratos de R$ 5 a R$ 15, das 14 às 22 horas.

Mas o destaque é o show 4 Gerações Cantam São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Zélia Duncan abre a apresentação, às 15 horas. Regado a rap e rock, vai reunir os rappers Criolo e Emicida e os roqueiros Arnaldo Antunes, Edgard Scandurra e Rita Lee.

Fora do centro, o tom eclético da festa será a participação de sambistas do carnaval em evento no Memorial da América Latina, às 16h, na Barra Funda, zona oeste. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.