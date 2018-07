MÚSICA PRÓPRIA Miranda Kassin ganhou fama na noite paulistana com covers de Amy Winehouse. Foi além de Amy e partiu para as referências da cantora. Desta vez, as músicas são dela, saídas do disco 'Aurora', que lança no show. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2 do Parque do Ibirapuera. 3629- 1014. Sáb. (14), 21h. R$ 10/R$ 20.Cc.: todos. Cd.: todos.