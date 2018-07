Musical das Spice Girls estreia em Londres

Amizade verdadeira não tem fim.

É o que dizia uma música das Spice Girls lançada muitos anos atrás.

E ao que tudo indica, a letra das britânicas foi profética.

Após alguns reencontros, a banda de meninas mas famosa da história, com mais de 80 milhões de discos vendidos, chega ao teatro.

Trata-se do musical Viva Forever, que estreia nesta semana em Londres.

O objetivo não é contar a história da banda, mas sim usar suas músicas como pano de fundo para retratar um enredo fictício.

A ideia é a mesma do musical Mamma Mia, baseado em canções da banda sueca Abba, que desde 1999 já foi visto por mais de 15 milhões de pessoas ao redor do mundo.

E se depender da equipe, o sucesso está garantido.

Judy Craymer, o cérebro por trás do show com as músicas do grupo sueco, também é a responsável pelo Viva Forever.

Após asstirem a Mamma Mia, as Spice Girls procuraram a produtora e a questionaram se havia potencial para algo parecido.

Meses depois de muito trabalho, o espetáculo está pronto para a estreia, e as britânicas dizem estar muito orgulhosas do resultado.