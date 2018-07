Musical dos Beach Boys espera pegar boas ondas em Las Vegas

"Surf the Musical", uma produção de 90 minutos apresentando 35 canções dos Beach Boys que encarnam a essência da cultura do surf da Califórnia, faz sua pré-estreia na sexta-feira no Planet Hollywood Resort & Casino, antes de abrir temporada em 17 de julho por tempo indeterminado.

O show, com uma banda ao vivo e canções de sucesso como "Good Vibrations" e "Surfin USA", gira em torno de um surfista que deixa sua cidade de praia na Califórnia para a cidade grande, arrepende-se de sua escolha, e retorna para casa para o que ele mais ama: ondas, pranchas, e, claro, uma mulher.

"Surf the Musical" é a materialização de um sonho do produtor J. Burton Gold, 69 anos, um empresário da Califórnia, que tem sido fã da banda desde que era adolescente na década de 1960, e os viu ao vivo em sua turnê de reencontro em maio.

Gold licenciou os direitos de palco para dezenas de canções dos Beach Boys e trouxe Kristin Hanggi, a diretora do musical de sucesso da Broadway "Rock of Ages", para levar o show para o teatro.

Não é a primeira vez que os Beach Boys inspiram um musical. "Good Vibrations", que falava sobre três amigos de escola que dirigiram para a Califórnia, teve uma curta temporada na Broadway em 2005 depois de ser atacado pelos críticos de teatro de Nova York.

Mas Gold disse que queria que "Surf the Musical homenageasse e apresentasse a música", sem incorporá-lo em uma produção muito estilizada.

"Eu não queria transformar em um espetáculo Broadway. Eu queria mantê-lo Hawthorne", disse ele, referindo-se à cidade do sul da Califórnia onde os Beach Boys foram criados em 1961 por Brian Wilson, seus falecidos irmãos Dennis e Carl, seu primo Mike Love e o amigo Al Jardine.

"Surf the Musical" usa telas digitais gigantes para projetar cenários coloridos de calçadões, pôr do sol e publicidade dos anos 1960.

Hanggi cresceu em Huntington Beach -- um dos principais picos de surf da Califórnia - e quando ela tinha sete anos, ela "desgastou" uma fita cassete com o hit dos Beach Boys "Surfer Girl", contou ela.

Hanggi está nervosa em relação a um pequeno grupo de espectadores -- os próprios Beach Boys.

Os Beach Boys não tiveram nenhum envolvimento prático no show e não assistiram aos ensaios. Em vez disso, Brian Wilson, Love, Jardine e os membros iniciais da banda Bruce Johnston e David Marks estão ocupados na parte norte-americana de sua turnê mundial de reencontro pelo 50o aniversário e acabaram de lançar seu primeiro álbum de material novo desde 1989.

O álbum, "That's Why God Made the Radio", estreou em 3o na parada da Billboard na semana passada, a posição mais elevada para um álbum dos Beach Boys em 37 anos.

"Eles capturaram o otimismo e o coração da praia, o amor e a diversão", disse Hanggi. "Não seria assustador se eles não gostassem?", afirmou ela.