Musical sobre Maria estréia no Vaticano

A vida da Virgem Maria é tema de um musical que estréia nesta terça-feira no Vaticano. Intitulado Maria de Nazaré, uma História que Continua, o espetáculo narra a vida de Maria, segundo a Bíblia, da infância até sua morte e ascensão ao céu. Dividido em dois atos e com duas horas de duração, o musical também conta, com músicas e danças, a chamada "anunciação do anjo", o casamento de Maria com José e o nascimento de Jesus. A peça está sendo apresentada na sala Paulo 6° do Vaticano, onde normalmente são feitas as audiências públicas do papa. Depois da apresentação no Vaticano, o espetáculo vai ser levado para outras cidades italianas e segue também para outros países da Europa, do Oriente Médio e da América Latina. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.