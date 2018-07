Músico Dominguinhos continua internado no CTI O estado de saúde do músico Dominguinhos "continua estável" e não houve alterações em relação ao boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira pelo hospital Santa Joana, no Recife (PE), onde ele está internado desde o dia 17 de dezembro. O cantor está no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde passa por tratamento de uma infecção respiratória e de arritmia cardíaca. Dominguinhos respira com a ajuda de aparelhos e não há previsão de quando eles serão retirados. Um novo informe médico deve ser divulgado nesta terça-feira por volta das 10 horas locais, ou 11 horas de Brasília.