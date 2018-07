Músico J. Geils morre em sua casa de Massachusetts aos 71 anos

J. Geils, líder da The J. Geils Band, cujos sucessos do final dos anos 1970 e início dos anos 1980 incluem Centerfold, Freeze Frame e Love Stinks, morreu na terça-feira, 11, em sua casa em Groton, no Estado norte-americano de Massachusetts, aos 71 anos de idade.

A polícia de Groton disse que Geils, cujo nome completo era John Warren Geils Jr., parece ter falecido de causas naturais. Após uma checagem do "bom estado de saúde" realizado no lar do músico perto das 16h (hora local), Geils foi encontrado sem reação e declarado morto no local, informou a polícia em um comunicado.

A J. Geils Band se lançou como um trio de blues em Worcester, no Massachusetts, nos anos 1960, mas logo se voltou para as guitarras e baixo elétricos e se firmou no cenário musical de Boston na década de 1970 com Geils como guitarrista solo e Peter Wolf nos vocais, disse o grupo em sua página de Facebook.

Seus maiores sucessos comerciais foram os verdadeiros hinos do hard rock de "Freeze Frame", 12o disco da banda lançado em 1981.

O álbum, lançado na sequência do hit cômico "Love Stinks", inclui a faixa título e "Centerfold", que passou seis semanas no primeiro lugar da parada Billboard Hot 100, disse a banda.