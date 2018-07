Músicos demitidos da OSB fazem concerto Demitidos da Orquestra Sinfônica Brasileira, 44 músicos voltam a tocar juntos no sábado, depois de quase cinco meses parados, no que estão chamando de Concerto por Justa Causa. Na Escola Nacional de Música, da UFRJ, eles vão se juntar a colegas como a solista Cristina Ortiz. O concerto será às 19 horas e tem esse nome porque os músicos foram demitidos por justa causa: não participaram de uma avaliação de desempenho imposta pela Fundação OSB. Os músicos pedem a saída do diretor artístico, Roberto Minczuk.