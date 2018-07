Músicos norte-coreanos fazem sucesso na Noruega com versão do A-Ha

Um grupo de acordeonistas da Coreia do Norte ficou famoso na Noruega, depois de um vídeo em que tocam um hit da banda norueguesa A-Ha.

A versão dos músicos para "Take On Me", que levou o A-Ha ao sucesso mundial nos anos 1980, teve mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Depois do vídeo, os norte-coreanos foram levados pelo empresário Morten Traavik para uma série de shows no país nórdico, que incluiu apresentações para embaixadores e para o ministro da Cultura.

Neste fim de semana, eles participam de um festival na fronteira do país com a Rússia.

Descoberta

O empresário teatral norueguês Morten Traavik diz que conheceu os acordeonistas na Escola de Música Kum Song, quando estava na Coreia do Norte para um projeto de artes em que mostraria aos alunos a música clássica e popular de seu país.

"Estes músicos estão entre os melhores que já encontrei. Eles tem talento suficiente para terem sucesso em qualquer lugar do mundo", disse ele à BBC.

"Quando eu estava na Coreia do Norte, eu emprestei a ele um CD com 'Take On Me' na manhã de uma segunda-feira. Na quarta-feira pela manhã eles já tinham dominado a música, sem nenhuma ajuda de fora. Isso demonstrou muita habilidade."

Depois de uma turnê se apresentando para políticos e até para trabalhadores dos portos locais, os norte-coreanos terão o papel principal no festival Barents Spektakel, que Traavik organiza neste fim de semana.

O festival acontece no nordeste da Noruega, perto da fronteira com a Rússia. O local era isolado e militarizado durante a Guerra Fria.

"As pessoas (na Noruega) ficam impressionadas com o talento deles e também com o fato de que é possível se divertir na Coreia do Norte. Acho que isso desafia as concepções estabelecidas das pessoas sobre o país", afirma o empresário. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.