Mutação pode limitar ainda mais ação dos médicos Há duas razões centrais para que médicos e autoridades sanitárias se preocupem com a cepa da superbactéria. Diante da capacidade de o microrganismo driblar a ação de um dos mais potentes antibióticos disponíveis, restam poucas alternativas eficazes de tratamento. Entre elas, uma feita com um antibiótico considerado bastante tóxico para o organismo e outro mais recente, mas muito caro e, por isso, pouco usado no sistema público.